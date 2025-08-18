На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агрессивную акулу поймали на Сахалине

На Сахалине рыбаки поймали агрессивную акулу
Martin Prochazkacz/Shutterstock/FOTODOM

На Сахалине рыбаки поймали агрессивную акулу. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что акула лежит на берегу. При этом рыбаки стоят рядом с ней. Они привязали к хвосту акулы веревку.

«Необычайно теплая вода в этом году притягивает хищниц к острову. Они забирают улов у рыбаков и все чаще попадаются в сети», — говорится в публикации Amur Mash.

Отмечается, что в сети угодила одна из таких акул.

Накануне сообщалось, что во Владивостоке на острове Русский акула атаковала лодку с рыбаками. Любители рыбалки заметили акулу в Уссурийском заливе и решили прикормить ее. Сначала акула просто кружила около судна, а затем подплыла и прокусила нижний баллон. Рыбакам пришлось всю дорогу до берега подкачивать лодку, чтобы не уйти под воду.

7 июля на берег Курильских островов выбросило сельдевую акулу больших размеров. Лежавшую на песке хищницу обнаружили после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан. На опубликованных в сети кадрах видно, что хищнице не удалось выжить.

Ранее дайвер попал в больницу после того, как помог спастись акуле.

