На Курилах выбросило на берег акулу-гиганта

Amur Mash: на Шикотане обнаружили выброшенную на берег сельдевую акулу

На берег Курильских островов выбросило сельдевую акулу больших размеров. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Лежавшую на песке хищницу обнаружили после отлива в бухте Крабовой на острове Шикотан. Специалисты выясняют, каким образом акула там оказалась.

26 июня сообщалось, что акул-людоедов мако заметили в Уссурийском заливе, у берегов Приморского края.

В тот же день стало известно, что на Сахалине граждане Северной Кореи выловили сельдевую и лососевую акул.

В марте группа американских рыбаков поймала гигантскую белую акулу-людоеда весом около 700 килограммов. Хищницу размером около четырех метров выловили в районе острова Хаттерас в штате Северная Каролина. Около получаса семь рыбаков вытаскивали акулу на берег. Затем ее сняли на видео и отпустили на волю.

Ранее эксперт рассказал, что не нужно делать при нападении акулы.