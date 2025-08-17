Москвичей ожидает облачная погода 17 августа

Облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве в воскресенье, 17 августа

Облачность с прояснениями и температура до +22°С ожидаются в Москве в воскресенье, 17 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура может опуститься до +9°С.

Синоптики также сообщали, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Наиболее благоприятной погода будет в Крыму.

Метеорологи сервиса Яндекс Погода отмечали, что осень может поставить новые температурные рекорды во многих регионах России. Высока вероятность теплой погоды в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Самаре, Красноярске, Челябинске и Перми.

