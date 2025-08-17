В Москве за неделю ожидается почти месячная норма осадков

В Москве на предстоящей неделе ожидаются сильные осадки: суммарное количество дождя может достигнуть семи литров на квадратный метр, что почти соответствует месячной норме. Об этом сообщил РИА Новости синоптик агентства «Фобос» Тишковец.

По его прогнозу, ночью температура будет колебаться в пределах от +7 до +12°C, а днем воздух прогреется максимум до +15–20°C, что ближе к климатическим условиям начала осени.

В Гидрометцентре отмечали, что в столице в воскресенье ожидаются облачность с прояснениями и температура до +22°С. В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура может опуститься до +9°С.

Синоптики также сообщали, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Наиболее благоприятной погода будет в Крыму.

