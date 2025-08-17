На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве за неделю ожидается почти месячная норма осадков

Синоптик Тишковец заявил, что Москва готовится к осенним температурам
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Москве на предстоящей неделе ожидаются сильные осадки: суммарное количество дождя может достигнуть семи литров на квадратный метр, что почти соответствует месячной норме. Об этом сообщил РИА Новости синоптик агентства «Фобос» Тишковец.

По его прогнозу, ночью температура будет колебаться в пределах от +7 до +12°C, а днем воздух прогреется максимум до +15–20°C, что ближе к климатическим условиям начала осени.

В Гидрометцентре отмечали, что в столице в воскресенье ожидаются облачность с прояснениями и температура до +22°С. В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник температура может опуститься до +9°С.

Синоптики также сообщали, что в ближайшие дни атмосферная неустойчивость принесет осадки на юг европейской части России, при этом температура воздуха останется в пределах +28…+31°C. Наиболее благоприятной погода будет в Крыму.

Ранее автоэксперт рассказал, какие опасности подстерегают водителей в дождь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами