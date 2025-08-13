На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Автоэксперт рассказал, какие опасности подстерегают водителей в дождь

Автоэксперт Похмелкин: аквапланирование представляет опасность при езде в дождь
true
true
true
close
Shutterstock

Аквапланирование является одной из главных опасностей для водителей в дождь, потому что оно может привести к потере управления. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Самая большая ошибка — это очень чрезмерная скорость, потому что когда дорога сырая, самая большая опасность, которая грозит водителю, это аквапланирование, то есть когда колеса отрываются от дороги и не чувствуют сцепления с ней», — пояснил эксперт.

По его словам, маленькая скорость поможет проще справиться с заносами и аквапланированием. Кроме того, к ошибкам он отнес игнорирование водяных луж, потому что они могут быть неожиданно глубокими. Кроме того, на дне могут скрываться опасные предметы. В связи с этим стоит по возможности их объезжать.

Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль до этого говорил, что водители, которые получили ущерб в результате попадания автомобиля в яму на дороге, могут через суд возместить его. Так, он посоветовал сначала узнать, кому принадлежит дорога, и подать в суд на владельца дороги. При этом важно собрать на месте доказательства «причастности» ямы к повреждению автомобиля, предупредил он.

Ранее сообщалось, что машина с водителем сорвалась с обрыва в Кабардино-Балкарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами