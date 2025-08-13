Автоэксперт рассказал, какие опасности подстерегают водителей в дождь

Аквапланирование является одной из главных опасностей для водителей в дождь, потому что оно может привести к потере управления. Об этом Pravda.Ru рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Самая большая ошибка — это очень чрезмерная скорость, потому что когда дорога сырая, самая большая опасность, которая грозит водителю, это аквапланирование, то есть когда колеса отрываются от дороги и не чувствуют сцепления с ней», — пояснил эксперт.

По его словам, маленькая скорость поможет проще справиться с заносами и аквапланированием. Кроме того, к ошибкам он отнес игнорирование водяных луж, потому что они могут быть неожиданно глубокими. Кроме того, на дне могут скрываться опасные предметы. В связи с этим стоит по возможности их объезжать.

Руководитель Общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль до этого говорил, что водители, которые получили ущерб в результате попадания автомобиля в яму на дороге, могут через суд возместить его. Так, он посоветовал сначала узнать, кому принадлежит дорога, и подать в суд на владельца дороги. При этом важно собрать на месте доказательства «причастности» ямы к повреждению автомобиля, предупредил он.

Ранее сообщалось, что машина с водителем сорвалась с обрыва в Кабардино-Балкарии.