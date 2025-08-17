На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение произошло у берегов Индонезии

USGS: землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали у побережья Индонезии
true
true
close
Depositphotos

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки произошли в 01:38 мск к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Около часа назад Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Японии. Эпицентр находился зафиксирован в 128 километрах от города Кагосима, в котором проживают более 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.

15 августа землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря. Эпицентр находился в 700 км к востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 103 км южнее острова Нендо.

Ранее геолог раскрыл опасность пробудившихся на Камчатке вулканов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами