Землетрясение произошло у берегов Индонезии

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 у берегов Индонезии. Об этом сообщает геологическая служба США (USGS).

По ее данным, подземные толчки произошли в 01:38 мск к северу от города Посо, который находится на побережье индонезийского острова Сулавеси. В населенном пункте проживают около 50 тысяч человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине в 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Около часа назад Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,5 у берегов Японии. Эпицентр находился зафиксирован в 128 километрах от города Кагосима, в котором проживают более 500 тысяч человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 37 км.

15 августа землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Соломоновых островах в акватории Соломонова моря. Эпицентр находился в 700 км к востоку от столицы Соломоновых островов — города Хониара на острове Гуадалканал и примерно в 103 км южнее острова Нендо.

