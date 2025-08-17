В Новой Москве потушили пожар на складе с одеждой

МЧС: пожарные ликвидировали пожар на складе в Новой Москве на площади 600 кв. м

Пожарные ликвидировали пожар на складе в Новой Москве, который распространился на площади 600 кв. м. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — отмечается в сообщении.

Накануне вечером стало известно, что в Щербинке загорелись складские помещения около ж/д путей, где хранились одежда и обувь. Возгорание началось в 23:10 на Люблинской улице. По данным МЧС, там вспыхнуло эксплуатируемое здание и расположенный поблизости склад. Объекты инфраструктуры РЖД не пострадали.

Очевидцы рассказали, что движение поездов в районе места пожара было ненадолго приостановлено. Позднее на горящем складе рухнула крыша, а для тушения огня на место происшествия направили пожарный поезд с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя. В тушении возгорания участвовали 56 пожарных и 13 единиц техники.

8 августа пожар произошел в фитнес-клубе в Новой Москве. Огонь оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание случилось в сауне в 16-этажном жилом здании на Скандинавском бульваре. В результате инцидента никто не пострадал.

