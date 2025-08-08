В Новой Москве загорелся фитнес-клуб

МЧС: в Москве ликвидировали пожар в фитнес-клубе

Пожар в Новой Москве, где горел фитнес-клуб, ликвидирован на 12 квадратных метрах. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России по столице.

В публикации отмечается, что возгорание произошло в административной части 16-этажного жилого здания на Скандинавском бульваре.

«Пожар ликвидирован на площади 12 квадратных метров. Происходило возгорание в сауне фитнес-клуба. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Накануне четверо детей самостоятельно спаслись во время пожара в жилом доме, расположенном в Нижегородском районе Москвы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. По информации журналистов, площадь пожара составила 10 квадратных метров.

3 августа в городе Черноголовке в Московской области произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Сотрудники экстренных служб спасли из загоревшегося здания четырех человек, в том числе ребенка.

Как рассказали в региональном управлении МЧС РФ, огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Всего к ликвидации пламени привлекли 26 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее в Москве загорелся бизнес-центр.