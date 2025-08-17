Пожарный поезд направили на тушение горящих складов в Новой Москве

В Новой Москве загорелись складские помещения, к станции Щербинка направлен пожарный поезд для помощи в тушении огня. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Пожар произошел 16 августа в 23:10. Отмечается, что склады не принадлежат ОАО «РЖД». К месту пожара направлен поезд, в составе которого цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя.

В МЖД подчеркнули, что объектам инфраструктуры РЖД ничто не угрожает. Ситуация не влияет на движение поездов.

