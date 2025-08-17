На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожарный поезд направили на тушение горящих складов в Новой Москве

МЖД: в Новой Москве горят склады, к станции Щербинка направлен пожарный поезд
МЧС РФ

В Новой Москве загорелись складские помещения, к станции Щербинка направлен пожарный поезд для помощи в тушении огня. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

Пожар произошел 16 августа в 23:10. Отмечается, что склады не принадлежат ОАО «РЖД». К месту пожара направлен поезд, в составе которого цистерны с 153 тоннами воды и 4,7 тоннами пенообразователя.

В МЖД подчеркнули, что объектам инфраструктуры РЖД ничто не угрожает. Ситуация не влияет на движение поездов.

В субботу под Саратовом сгорела и затонула элитная яхта «Мечта» стоимостью около $1 млн. Шестерых человек, находящихся на борту судна, удалось спасти. Предполагается, что причиной пожара стали неполадки с электропроводкой, и собственник яхты якобы знал об этой проблеме. Ранее «Мечта» уже попадала в неприятности, журналисты даже назвали ее «невезучей».

8 августа пожар произошел в фитнес-клубе в Новой Москве. Огонь оперативно ликвидировали на площади 12 квадратных метров. По информации МЧС, возгорание случилось в сауне в 16-этажном жилом здании на Скандинавском бульваре. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее беременная россиянка спасла детей из горящего дома и попала в реанимацию.

