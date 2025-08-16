Эксперт сообщил о новой ежегодной выплате для семей с детьми

Профессор Виноградов: с 2026 года появится новая выплата для семей с детьми

С 2026 года у работающих родителей двоих и более детей появится возможность обратиться за новой ежегодной выплатой. Об этом рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

По его словам, суть данной меры поддержки заключается в возврате части исчисленного за предыдущий год налога на доход физических лиц (НДФЛ).

На данную выплату могут рассчитывать семьи, где: дети еще не достигли 18 лет (в случае получения образования по очной форме — 23 лет); родители с доходов за прошлый год уплатили НДФЛ; у заявителя не было задолженности по уплате алиментов; среднедушевой доход семьи за предшествующий год не превышал 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения в субъекте РФ по месту проживания семьи.

Как пояснил Виноградов, размер выплаты определяется как разница между суммой расчетного НДФЛ, исчисленного с доходов за предыдущий год по стандартной ставке в 13% (без учета вычетов), и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

14 августа председатель Социал-демократического союза женщин (СДСЖР) Ольга Епифанова напомнила, что российские семьи с детьми-школьниками могут получить финансовую поддержку к 1 сентября.

Помощь оказывается на региональном уровне и варьируется в зависимости от субъекта РФ. В одних регионах ежегодно или раз в два года компенсируют затраты на школьную форму, в других помогают собрать первоклассников. Основные получатели такой поддержки — многодетные семьи и семьи с низким доходом.

В июле в Госдуме предложили изменить критерии оценки нуждаемости семей для получения социальных пособий. В документе говорится, что многие семьи, которые нуждаются в помощи, часто не могут рассчитывать на поддержку государства из-за различных формальных обстоятельств, таких как незначительное превышение порога доходов или несвоевременно переданная финансовая информация из государственных органов.

Ранее в Госдуме анонсировали увеличение выплат на ипотеку для многодетных семей.