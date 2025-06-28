В Госдуме анонсировали увеличение выплат на ипотеку для многодетных семей

Государственная дума планирует поднять выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей вдвое. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей», — сказал депутат.

По словам Аксакова, подобная инициатива может стать «неплохой поддержкой». Однако в настоящее время остаются открытыми для обсуждения вопросы поднятия рождаемости, подчеркнул глава думского комитета.

26 июня глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова заявила, что в России необходимо разработать программу поддержки многодетных семей, которая будет стимулировать их к предпринимательской деятельности. В числе прочего, в нее нужно включить больше возможностей получить льготное кредитование.

Ранее в Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей.