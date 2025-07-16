В Госдуме призвали изменить критерий нуждаемости семей для выплаты пособий

В Госдуме предложили пересмотреть критерии нуждаемости семей для назначения социальных пособий. Об этом со ссылкой на направленный министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову документ сообщает ТАСС.

По мнению авторов законопроекта Ярослава Нилова и Нины Останиной, необходимо предусмотреть дельту в размере 5–7%, на которые среднедушевой доход может быть превышен. Кроме того, следует внедрить индивидуальный подход для оценки недвижимости каждой семьи с точки зрения ее рыночной стоимости и возможности реализации.

В документе говорится, что многие семьи, которые нуждаются в помощи, часто не могут рассчитывать на поддержку государства из-за различных формальных обстоятельств, таких как незначительное превышение порога доходов или несвоевременно переданная финансовая информация из государственных органов.

8 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата.

Ранее в Госдуме призвали увеличить возраст ребенка для выплаты единого пособия.