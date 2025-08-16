На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Минздрава лично контролирует помощь пострадавшим при взрыве на заводе под Рязанью

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Министр здравоохранения Михаил Мурашко лично контролирует оказание помощи пострадавшим при ЧП в Рязанской области, заявил РИА Новости помощник чиновника Алексей Кузнецов.

Накануне в пороховом цеху завода «Эластик» под Рязанью прогремел взрыв. В результате происшествия 11 человек получили несовместимые с жизнью травмы, более 100 пострадали. Губернатор региона Павел Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. СК уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

По предварительной информации, причины взрыва не связаны с атакой БПЛА — в регионе не объявлялся режим угрозы беспилотной опасности. Взрыв мог произойти из-за нарушения техники безопасности в цехе. По версии Mash, на заводе во время работ сдетонировал боеприпас. Следователи проверяют соответствие уровня обеспечения промышленной безопасности на предприятии установленным нормам.

Ранее появились кадры спасения мужчины из-под завалов в Рязанской области.

Взрыв на заводе «Эластик»
