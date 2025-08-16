Возросло число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до 11

Число погибших в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 11. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве также отметили, что на месте ЧП сотрудники министерства спасли трех человек из-под завалов. Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

15 августа в пороховом цехе завода «Эластик», расположенного под Рязанью, произошел взрыв. На месте происшествия задействовано около 350 специалистов и более 80 единиц техники.

Региональный оперативный штаб сообщал, что пострадавших направили в межмуниципальный медицинский центр поселка Шилово. Оказание помощи курируют власти области.

Кроме того, был создан штаб по ликвидации последствий взрыва. В его состав вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Малков поручил ввести режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело. Это не первое ЧП на предприятии — четыре года назад там также был взрыв.

