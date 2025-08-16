На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропортах Владикавказа и Грозного сняли ограничения

Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Владикавказа и Грозного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, летевший во Владикавказ; один самолет, выполнявший рейс в Грозный», — написал он.

Представитель Росавиации добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Днем 16 августа в аэропортах Грозного и Владикавказа ввели временные ограничения.

До этого в аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные ситуации произошли в аэропортах Саратова и Тамбова. Решения были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее еще два российских аэропорта ввели ограничения.

