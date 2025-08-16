Еще два российских аэропорта ввели ограничения

Росавиация: временные ограничения ввели в аэропортах Грозного и Владикавказа

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Грозного и Владикавказа. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

По его словам, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Он также отмечал, что сегодня аналогичные меры были введены в Астрахани и Волгограде.

В последний раз ограничения в российских аэропортах вводили накануне. Так, только ранним утром в аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Несколькими часами ранее Кореняко сообщил, что в аэропортах Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.

13 августа аналогичные меры приняли в аэропорту Волгограда. По словам Кореняко, полеты ограничили в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Решение действовало более пяти часов.

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».