Аэропорт Волгограда возобновил работу

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета», — написал он.
Представитель Росавиации добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
Утром 16 августа аэропорт Волгограда ввел временные ограничения.
До этого в аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные ситуации произошли в аэропортах Саратова и Тамбова. Решения были приняты для обеспечения безопасности полетов.
Ранее еще два российских аэропорта ввели ограничения.