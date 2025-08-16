Аэропорт Волгограда возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Волгограда сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета», — написал он.

Представитель Росавиации добавил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Утром 16 августа аэропорт Волгограда ввел временные ограничения.

До этого в аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Аналогичные ситуации произошли в аэропортах Саратова и Тамбова. Решения были приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее еще два российских аэропорта ввели ограничения.