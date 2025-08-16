В российском регионе ввели режим беспилотной опасности

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении на территории региона режима «Беспилотная опасность», а также об ограничении доступа к мобильному интернету в целях обеспечения безопасности граждан. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — говорится в сообщении губернатора.

В ночь на 15 августа в регионе также объявлялась опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Всего той ночью российские средства ПВО уничтожили над регионами страны 53 украинских крылатых дрона. По данным Минобороны РФ, 13 БПЛА было сбито над Курской областью, 11 — над Ростовской, семь — над Самарской, шесть — над Белгородской и пять — над Орловской.

Ранее в трех северо-кавказских регионах объявили опасность атаки БПЛА.