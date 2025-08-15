Опасность атаки БПЛА объявлена в Пензенской области

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Пензенской области, введены ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«На территории Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность». В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — сообщил он.

Незадолго до этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что сигнал опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен на всей территории региона. Глава региона добавил, что тревога в связи с непосредственным ударом беспилотников объявлена в Кантемировском районе.

В ночь на 13 августа системы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили над регионами страны 46 крылатых беспилотников Вооруженных сил Украины.

15 вражеских БПЛА самолетного типа были сбиты в Брянской области, еще 11 беспилотников сбили над Волгоградской, семь — над Ростовской, пять — над Краснодарским краем. Также по два беспилотника уничтожили над Белгородской и Воронежской областями, еще по два — над Крымом и Азовским морем.

Ранее центр Белгорода был оцеплен из-за атаки ВСУ.