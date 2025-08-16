На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин возложил цветы к могилам советских летчиков на Аляске

Путин после саммита возложил цветы к могилам советских летчиков в Анкоридже
true
true
true

Президент РФ Владимир Путин после саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом совершил визит на участок «Союзники в годы Второй мировой войны», расположенный на национальном военном кладбище Форт-Ричардсон в Анкоридже. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что глава России возложил по букету из алых роз к девяти могилам, в которых покоятся советские летчики. Все они участвовали в перегоне самолетов по программе ленд-лиза из США в СССР. Переброска самолетов осуществлялась по авиатрассе Аляска — Сибирь.

Кладбище находится неподалеку от военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. 15 августа на этой базе прошли переговоры Путина и Трампа.

В тот же день президент России в ходе рабочей поездки в Магадан возложил цветы к мемориалу «Героям АлСиба», посвященному сотрудничеству Советского Союза и Соединенных Штатов в годы Второй мировой войны. Мемориал символизирует подвиг пилотов Первой перегоночной Краснознаменной авиадивизии, которые переправляли американские самолеты по воздушной трассе Аляска–Сибирь, созданной для поставок по ленд-лизу.

Ранее Белый дом одним словом описал встречу Трампа и Путина.

