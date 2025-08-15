В Волгограде арестовали фигуранта дела об убийстве федерального судьи

Центральный районный суд Волгограда арестовал жителя Камышина, задержанного по подозрению в убийстве федерального судьи. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

«Сегодня Центральный районный суд Волгограда разделил позицию прокуратуры и следствия, избрав фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 октября 2025 года», — сказала она.

14 августа у здания городского суда в Камышине Волгоградской области обнаружили тело федерального судьи Василия Ветлугина. По данным Следственного комитета РФ, на теле были огнестрельные и колото-резаные ранения. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как писало издание «АиФ. Волгоград», напавший на Ветлугина мужчина расстрелял его из охотничьего карабина «Сайга» и прямо на улице отрезал ему половые органы. Более того, злоумышленник вонзил судье нож в левый глаз.

Известно, что предполагаемый убийца — житель Волгоградской области, занимающийся коммерческой деятельностью. Его мотивом считают месть за измену супруги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подозреваемый в убийстве судьи в Камышине признал вину.