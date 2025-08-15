На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подозреваемый в расправе над судьей в Волгоградской области признал вину

СК РФ: подозреваемый в убийстве судьи в Камышине признал вину
true
true
true
close
РИА Новости

Житель Волгоградской области, подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи, признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета РФ.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину», — рассказали в ведомстве.

14 августа у здания городского суда в Камышине, расположенном в Волгоградской области, обнаружили тело федерального судьи Василия Ветлугина. По данным СК РФ, на теле были огнестрельные и колото-резаные ранения. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как писало издание «АиФ. Волгоград», напавший на Ветлугина мужчина расстрелял его из охотничьего карабина «Сайга» и прямо на улице отрезал ему половые органы. Более того, злоумышленник вонзил судье нож в левый глаз.

Известно, что предполагаемый убийца — житель Волгоградской области, занимающийся коммерческой деятельностью. Его мотивом считают месть за измену супруги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Екатеринбурге мать убила двоих детей, а затем и себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами