Подозреваемый в расправе над судьей в Волгоградской области признал вину

Житель Волгоградской области, подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи, признал вину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета РФ.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину», — рассказали в ведомстве.

14 августа у здания городского суда в Камышине, расположенном в Волгоградской области, обнаружили тело федерального судьи Василия Ветлугина. По данным СК РФ, на теле были огнестрельные и колото-резаные ранения. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, возбудив против него уголовное дело по двум статьям — убийство, совершенное с особой жестокостью, и незаконное хранение огнестрельного оружия.

Как писало издание «АиФ. Волгоград», напавший на Ветлугина мужчина расстрелял его из охотничьего карабина «Сайга» и прямо на улице отрезал ему половые органы. Более того, злоумышленник вонзил судье нож в левый глаз.

Известно, что предполагаемый убийца — житель Волгоградской области, занимающийся коммерческой деятельностью. Его мотивом считают месть за измену супруги.

