В Казахстане пострадало несколько человек при взрыве газа на заводе

В Северо-Казахстанской области произошел взрыв газа на территории маслоперерабатывающего предприятия «Тайынша май» в селе Ильичевка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.
По данным ведомства, при заправке газгольдера оборвался шланг. В результате этого вспыхнул газовоз, после чего загорелась арматура подземного резервуара.
В результате инцидента девять человек получили ожоги разной степени тяжести. Восьмерых пострадавших госпитализировали в областную больницу Кокшетау, еще один пострадавший после осмотра врачей был отпущен домой.
Для ликвидации пожара привлекли 80 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. В настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование.
Этим же утром бытовой газ взорвался в одной из квартир в Ивделе Свердловской области. Из-за сильной захламленности квартиры, где произошел инцидент, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из дома эвакуированы 29 человек, включая восемь детей.
Ранее взрыв произошел в колледже полиции в Ингушетии.