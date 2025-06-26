В Казахстане пострадало несколько человек при взрыве газа на заводе

МЧС: 9 человек обожглись при взрыве на маслоперерабатывающем заводе в Казахстане

В Северо-Казахстанской области произошел взрыв газа на территории маслоперерабатывающего предприятия «Тайынша май» в селе Ильичевка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

По данным ведомства, при заправке газгольдера оборвался шланг. В результате этого вспыхнул газовоз, после чего загорелась арматура подземного резервуара.

В результате инцидента девять человек получили ожоги разной степени тяжести. Восьмерых пострадавших госпитализировали в областную больницу Кокшетау, еще один пострадавший после осмотра врачей был отпущен домой.

Для ликвидации пожара привлекли 80 сотрудников МЧС и 20 единиц техники. В настоящее время по факту происшествия проводится досудебное расследование.

Этим же утром бытовой газ взорвался в одной из квартир в Ивделе Свердловской области. Из-за сильной захламленности квартиры, где произошел инцидент, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из дома эвакуированы 29 человек, включая восемь детей.

Ранее взрыв произошел в колледже полиции в Ингушетии.