В России поддержали запрет на работу курьерами людям с судимостью

HR-эксперт Мурадян: судимые за тяжкие преступления не должны работать курьерами
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян поддержал инициативу депутатов Госдумы запретить людям, имеющим судимость, работать курьерами. Однако распространить эту меру нужно на тех, кто был судим по тяжким и особо тяжким статьям, заявил он 360.ru.

«Вы представляете, домой приходите, а там ребенок открывает. Или человек грабил дома, а там какая-нибудь бабуля немощная, которой заказали доставку», — привел пример специалист.

Также он оценил идею запретить работать курьерами людям, не имеющим медицинских книжек. По мнению Мурадяна, это логичное решение, так как речь идет о людях, которые доставляют продукты, соприкасаются с ними. Однако если это затронет также доставщиков документов, мебели, бутылей с водой, то это уже приведет к дополнительным трудностям и негативно отразится на стоимости услуг, предупредил эксперт. Он напомнил, что если на работу устраиваются приезжие из других стран, то они и так сдают основные тесты на серьезные заболевания.

«Платить за доставку по цене черной икры я не готов. Уверен, что вы тоже не хотели бы, чтобы, если нет хлеба из «Вкусвилла», доставка из «Самоката» стоила 800 рублей. Лучше уж самим сходить», — заключил специалист.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин до этого объявил, что депутаты разрабатывают законодательную инициативу о запрете людям с судимостью работать курьерами, а также ужесточении ответственности за доставку продуктов питания без медицинской книжки.

Ранее в России опровергли падение спроса на курьеров.

