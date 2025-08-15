В России опровергли падение спроса на курьеров

В России не наблюдается резкого падения спроса на курьеров, а сокращение количества опубликованных вакансий – это лишь следствие сезонных колебаний, считает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. В беседе с НСН она заявила, что курьеры – это такие работники, которых нанимают непрерывно.

Так специалист прокомментировала сообщение о том, что количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%. По мнению Головановой, речь идет о сезонном тренде, так как для конца августа сокращение вакансий отмечается практически по всему рынку труда.

«При этом надо понимать специфику найма курьеров. Их рекрутируют непрерывно. На одну вакансию нанимают не одного человека, а десятки соискателей, поэтому нельзя говорить о падении спроса на курьеров только по количеству вакансий», — заявила эксперт.

Она также напомнила, что на сегодняшний день в России безработных значительно меньше, чем трудоустроенных граждан. При этом, хотя число резюме специалистов сферы доставки в августе снизилось на 3%, по данным за год их количество все равно увеличилось, заключила специалист.

Напомним, в отчете Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР) подчеркивалось, что, несмотря на тенденцию сокращения вакансий курьеров, спрос на них вырос в Северо-Западном федеральном округе (37%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (152%). Директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина считает снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей долгосрочным трендом, который сформирован охлаждением экономики, замедлением роста развития ретейла и насыщением рынка доставки.

