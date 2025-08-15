На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России опровергли падение спроса на курьеров

Глава SuperJob Голованова: спрос на курьеров в России не падает
true
true
true
close
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В России не наблюдается резкого падения спроса на курьеров, а сокращение количества опубликованных вакансий – это лишь следствие сезонных колебаний, считает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. В беседе с НСН она заявила, что курьеры – это такие работники, которых нанимают непрерывно.

Так специалист прокомментировала сообщение о том, что количество вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом число резюме выросло на 102%. По мнению Головановой, речь идет о сезонном тренде, так как для конца августа сокращение вакансий отмечается практически по всему рынку труда.

«При этом надо понимать специфику найма курьеров. Их рекрутируют непрерывно. На одну вакансию нанимают не одного человека, а десятки соискателей, поэтому нельзя говорить о падении спроса на курьеров только по количеству вакансий», — заявила эксперт.

Она также напомнила, что на сегодняшний день в России безработных значительно меньше, чем трудоустроенных граждан. При этом, хотя число резюме специалистов сферы доставки в августе снизилось на 3%, по данным за год их количество все равно увеличилось, заключила специалист.

Напомним, в отчете Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР) подчеркивалось, что, несмотря на тенденцию сокращения вакансий курьеров, спрос на них вырос в Северо-Западном федеральном округе (37%) и в Северо-Кавказском федеральном округе (152%). Директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина считает снижение востребованности курьеров, кладовщиков и супервайзеров при росте числа соискателей долгосрочным трендом, который сформирован охлаждением экономики, замедлением роста развития ретейла и насыщением рынка доставки.

Ранее в России призвали запретить судимым работать курьерами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами