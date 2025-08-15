В России хотят запретить работать курьерам без медкнижки

В Госдуме хотят ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки

Госдума собирается ужесточить ответственность курьеров за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Об этом на своей странице в MAX сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

»<...> установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами ... за доставку продуктов питания без медицинской книжки»,— написал он.

До этого политик Володин, что Госдума прорабатывает законодательную инициативу о запрете людям с судимостью работать курьерами.

Председатель Госдумы также напомнил, что в 32 российских регионах уже введен запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам. Среди них — Санкт-Петербург и Вологодская область.

14 августа Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР) сообщил, что спрос на курьеров в России начал снижаться. Число вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом количество резюме выросло на 102%.

Ранее сообщалось, что российским курьерам хотят запретить самокаты и велосипеды с электромоторами.