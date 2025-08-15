На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят запретить работать курьерам без медкнижки

В Госдуме хотят ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Госдума собирается ужесточить ответственность курьеров за доставку продуктов питания без медицинской книжки. Об этом на своей странице в MAX сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

»<...> установление запрета на осуществление курьерской деятельности лицами ... за доставку продуктов питания без медицинской книжки»,— написал он.

До этого политик Володин, что Госдума прорабатывает законодательную инициативу о запрете людям с судимостью работать курьерами.

Председатель Госдумы также напомнил, что в 32 российских регионах уже введен запрет на курьерскую деятельность в различном виде для иностранных граждан, работающих по патентам. Среди них — Санкт-Петербург и Вологодская область.

14 августа Аналитический центр российской индустрии рекламы (АЦ РИР) сообщил, что спрос на курьеров в России начал снижаться. Число вакансий во втором квартале 2025 года уменьшилось на 7% по сравнению с 2024 годом, при этом количество резюме выросло на 102%.

Ранее сообщалось, что российским курьерам хотят запретить самокаты и велосипеды с электромоторами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами