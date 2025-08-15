Российский журналист рассказал о приеме на Аляске, удивившем его коллег

Российские журналисты, прибывшие на Аляску перед встречей президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, не в восторге от предоставленных условий проживания. Об этом пишет специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников.

По словам журналиста, апартаменты на спортивной арене «Морские волки» напоминают больничные палаты. Каждые две кровати были отделены черными ширмами. Также корреспондентам выдали комплекты белья с одеялом и подушкой. Он добавил, что некоторые коллеги были в шоке от увиденного.

«В Анкоридже их [журналистов] ждал теплый прием и холодный душ», — говорится в публикации.

До этого журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что сотрудников российских СМИ разместили на стадионе в Анкоридже во время саммита из-за нехватки гостиниц — и попросили взять с собой пижамы. Также корреспондентам пообещали бесплатное питание.

14 августа помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что подготовка встречи на Аляске Путина и Трампа вошла в завершающую фазу. Переговоры состоятся 15 августа на военной базе Эльмендорф — Ричардсон возле Анкориджа. Встреча запланирована на 22:00 по московскому времени и начнется с беседы тет-а-тет, где кроме лидеров двух стран будут только переводчики.

Ранее в Госдуме заявили, что встреча Путина и Трампа на Аляске не станет новой «Ялтой».