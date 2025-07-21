Российским курьерам хотят запретить самокаты и велосипеды с электромоторами

В России необходимо запретить курьерам ездить на самокатах и велосипедах с электромоторами, так как они создают реальную угрозу для жителей, в том числе для детей. С такой инициативой к главе Минтранса Андрею Никитину обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем обращении автор идеи подчеркнул, что очень часто курьеры на таких средствах индивидуальной мобильности (СИМ) с электромоторами передвигаются по пешеходным тротуарам. Причем зачастую они едут очень быстро, стремясь оперативнее доставить заказ и создавая опасные ситуации.

«Неслучайно в средствах массовой информации регулярно появляются сообщения о том, что курьер на электросамокате или электровелосипеде стал причиной очередного ДТП с серьёзными последствиями для здоровья третьих лиц», — отметил Орлов.

Оснащенными электромоторами СИМ могут весить до 50-70 кг, при этом они способны очень сильно разгоняться, а никаких средств экстренного торможения в них не предусмотрено. Если на таком средстве передвижения врезаться в толпу, то это будет реальная угроза жизни людей, предупредил эксперт. Для решения проблемы он призвал внести изменения в нормативно-правовые акты, предусмотрев в них запрет на использование электросамокатов и электровелосипедов курьерами.

До этого эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал «Газете.Ru», что высокие зарплаты курьеров (до 155 тыс. рублей) связаны с высокими требованиями в условиях нехватки кадров и конкуренцией за рабочую силу в данной отрасли. По его словам, с внедрением беспилотных технологий потребность в ручном труде начнет снижаться, однако полностью заменить курьеров дроны не смогут из-за некоторых сложностей, с которыми сталкивается их внедрение в доставочные службы.

Ранее в Петрозаводске на видео попало, как курьер сделал сальто в момент жесткого ДТП.