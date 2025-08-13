На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бизнесмен Карапетян решил создать политическое движение под названием «По-своему»

Бизнесмен Карапетян: создадим политическое движение «По-своему» для Армении
TASHIR

Находящийся под арестом в Армении предприниматель Самвел Карапетян сообщил о планах создать политическое движение под названием «По-своему». Его слова приводит РИА Новости.

Карапетян отметил, что у него с соратниками есть свое видение построения хорошего будущего для Армении. При этом он не исключил внутриполитического сотрудничества с единомышленниками.

В публикации говорится, что название было выбрано не случайно — бизнесмен был арестован из-за слов о том, что он защитит Армянскую апостольскую церковь «по-своему».

«Скоро представим общественности движение «По-своему». Эта инициатива сформирована вокруг четких идей и с большими планами для Армении», — заявил Карапетян.

По его словам, основными целями движения являются создание новых возможностей для бизнеса, развитие экономики, укрепление семейных и национальных ценностей, а также восстановление репутации Армении в качестве надежного союзника. Он добавил, что планирует вернуть молодому поколению веру в будущее и укрепить церковь.

В июне главу ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, имеющего российское гражданство, задержали и арестовали в Армении. Бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину. 11 августа Апелляционный суд счел задержание предпринимателя неправомерным.

Ранее семья Карапетяна подала иск против властей Армении на $500 млн.

