На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Волгоградской области потушили пожар на НПЗ

В Волгоградской области полностью ликвидировали пожар на НПЗ
true
true
true
close
TTstudio/Shutterstock/FOTODOM

В Красноармейском районе Волгоградской области полностью потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникший после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в администрации региона.

«К 19:30 ликвидировано открытое горение, в 20:13 пожар полностью потушен», — сказано в сообщении.

Утром 14 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на территорию местного НПЗ упали обломки дрона. По его словам, из-за этого разлились и загорелись нефтепродукты. Пожарные оперативно начали тушить огонь. В результате произошедшего никто не пострадал.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь были уничтожены 44 украинских беспилотников. По информации ведомства, российские военные ликвидировали 14 дронов над акваторией Черного моря, 9 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Крыма, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Белгородской области, а также 1 — над акваторией Азовского моря.

Ранее украинские беспилотники атаковали Рязанский НПЗ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами