В Волгоградской области потушили пожар на НПЗ

В Красноармейском районе Волгоградской области полностью потушили пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), возникший после падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в администрации региона.

«К 19:30 ликвидировано открытое горение, в 20:13 пожар полностью потушен», — сказано в сообщении.

Утром 14 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что на территорию местного НПЗ упали обломки дрона. По его словам, из-за этого разлились и загорелись нефтепродукты. Пожарные оперативно начали тушить огонь. В результате произошедшего никто не пострадал.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь были уничтожены 44 украинских беспилотников. По информации ведомства, российские военные ликвидировали 14 дронов над акваторией Черного моря, 9 — над территорией Волгоградской области, 7 — над территорией Крыма, 7 — над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Краснодарского края, 2 — над территорией Белгородской области, а также 1 — над акваторией Азовского моря.

Ранее украинские беспилотники атаковали Рязанский НПЗ.