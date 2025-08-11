На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителям Ростовской области запретили снимать работу ПВО

Жителям Ростовской области запретили снимать атаки беспилотников и работу ПВО
true
true
true
close
Olga Sokolova/Global Look Press

Администрация Ростовской области запретила снимать атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Новые меры направлены на предотвращение утечки информации, представляющей оперативный интерес, защиту жизни и здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на органы власти, которые являются официальными источниками информации.

11 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самарской области.

С начала месяца в Самарской области уже несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотников. Первое объявление произошло в ночь на 2 августа, затем сигнал тревоги звучал утром 8 числа, когда жителей призвали сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных объектах. Опасность тогда сняли спустя несколько часов.

Ранее Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами