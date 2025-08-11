Жителям Ростовской области запретили снимать работу ПВО

Администрация Ростовской области запретила снимать атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Новые меры направлены на предотвращение утечки информации, представляющей оперативный интерес, защиту жизни и здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности граждан», — говорится в сообщении.

Запрет не распространяется на органы власти, которые являются официальными источниками информации.

11 августа система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самарской области.

С начала месяца в Самарской области уже несколько раз объявляли угрозу атаки беспилотников. Первое объявление произошло в ночь на 2 августа, затем сигнал тревоги звучал утром 8 числа, когда жителей призвали сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных объектах. Опасность тогда сняли спустя несколько часов.

Ранее Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике.