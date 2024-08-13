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Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с символом Z

Суд оставил в силе приговор напавшему на ребенка в шапке с буквой Z

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ГУ МВД по Свердловской области

Свердловский областной суд оставил без изменений приговор жителю Екатеринбурга Александру Неустроеву, напавшему на мальчика в шапке с символом Z. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба суда.

«Квалификация, вина и наказание в силе», — подтвердил источник агентства.

Отмечается, что к месту отбытия наказания осужденный должен проследовать самостоятельно.

Весной 2023 года Неустроев на улице нецензурно обругал ребенка из-за изображенной на его шапке буквы Z — одного из символов специальной военной операции (СВО). Мужчина был задержан после того, как на видеозаписи с камеры домофона зафиксировали момент, когда он громко оскорбил мальчика.

Позднее суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело и назначил Неустроеву штраф в размере 7 тысяч рублей, но прокуратура через кассационный суд в Челябинске добилась пересмотра дела. В итоге суд приговорил Неустроева к трем годам колонии-поселения.

Ранее пьяный сибиряк напал на дошкольника с металлической трубой.

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