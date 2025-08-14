На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пострадавшим при атаке БПЛА в Ростове окажут психологическую помощь

Психологи помогают пострадавшим после атаки дронов в Ростове
Психологическая помощь будет оказана всем пострадавшим при атаке БПЛА жителям многоэтажек, заявил в своем телеграм-канале мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин.

«По моему поручению в пункт временного размещения направлены для оказания психологической помощи психологи», — отметил он.

14 августа рано утром в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников были повреждены несколько жилых домов, сообщалось о 13 пострадавших. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия введен режим ЧС.

Жилой дом в Ростове был атакован БПЛА «Аэропракт» «Летучая лисица», который представляет из себя аппарат, переделанный из сверхлегкого самолета А-22, выпускающегося на Украине с 1999 года. Кадры полета украинского дрона и столкновение с домом попали на видео очевидцев.

Ранее сообщалось об атаке беспилотниками Белгорода.

