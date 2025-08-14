На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Анкориджа начали убирать бездомных с улиц перед визитом Путина

RT: полиция Анкориджа убирает бездомных с улиц перед саммитом Путина и Трампа
true
true
true
close
Jacob Boomsma/Shutterstock/FOTODOM

Власти Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начали убирать с улиц бездомных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на сотрудницу туриндустрии Аляски Ирину.

«В Даунтауне сейчас очень внимательно следят, чтобы никто не лежал на тротуарах и их не было видно. <...> Также видно, что дорожные службы активно приводят дороги в порядок, убирают улицы и что-то активно чинят и доводят до ума», — рассказала Ирина.

По ее словам, в городе нет украшений или российской символики, зато можно увидеть множество людей с чемоданами, которые не похожи на обычных туристов. Она предположила, что это делегаты либо журналисты.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее Путин допустил, что заключит с Трампом новую сделку.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами