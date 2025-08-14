Власти Анкориджа начали убирать бездомных с улиц перед визитом Путина

Власти Анкориджа в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начали убирать с улиц бездомных людей. Об этом сообщает RT со ссылкой на сотрудницу туриндустрии Аляски Ирину.

«В Даунтауне сейчас очень внимательно следят, чтобы никто не лежал на тротуарах и их не было видно. <...> Также видно, что дорожные службы активно приводят дороги в порядок, убирают улицы и что-то активно чинят и доводят до ума», — рассказала Ирина.

По ее словам, в городе нет украшений или российской символики, зато можно увидеть множество людей с чемоданами, которые не похожи на обычных туристов. Она предположила, что это делегаты либо журналисты.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Еще одна возможная тема для обсуждения – сотрудничество в Арктике в сфере энергетики.

Накануне прошла видеоконференция с участием Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и лидеров стран Европы, в том числе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Европейцы попросили президента США учитывать интересы Украины и Европы на переговорах с российским лидером.

Ранее Путин допустил, что заключит с Трампом новую сделку.