В Госдуме нашли способ помешать «группам извращенцев» организовывать квесты

Депутат Милонов: агрегаторы квестов должны получать сертификаты безопасности
Клаустрофобия. Квесты в реальности/VK

В России не идет речь о полном запрете на проведение квестов – это обычное развлечение, в котором никто не видит ничего плохого, заверил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Проблемой он назвал тот факт, что организовать сегодня такое мероприятие может кто угодно, призвав обязать агрегаторов перед началом работы получать сертификаты безопасности.

«Проблема в том, что существует тотальная безответственность. <...> Кто разрабатывает эти программы, насколько они безопасны? Никто не контролирует. Любая группа извращенцев сегодня может организовать квест, ни с кем это предварительно согласовывать не надо», — заявил депутат в пресс-центре НСН.

Депутат отметил, что лично сталкивался с ситуациями, когда на подобных квестах люди получали травмы, однако никто за это не нес ответственности. Решить проблему может обязанность агрегаторов квестов получать сертификаты безопасности на их проведение – это поможет исключить несчастные случаи, считает парламентарий.

«Главное – безопасность, чтобы агрегаторы несли ответственность. Кто рекламирует, тот и несет ответственность», — заключил Милонов.

Напомним, недавно в Перми двух сестер в возрасте 11 и 14 лет избили плетками и оттаскали за волосы до травм на квесте. Младшая девочка получила травму шейного отдела позвоночника, потребовавшую медицинской помощи – ей на шею надели специальный воротник. Предположительно, это произошло, когда ребенка за волосы подняли в воздух, оторвав ее ноги от пола. Организаторы квеста отрицают свою вину, утверждая, что родительница выбрала контактный режим игры, который подразумевает возможное получение синяков, ссадин или даже царапин.

Также сообщалось, что депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России. Он подчеркнул, что за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений в ходе проведения подобных мероприятий, более того, в настоящее время расследуется более 30 уголовных дел.

Ранее россиянам объяснили, при каких заболеваниях нельзя посещать хоррор-квесты.

