Двух девочек избили плетками и оттаскали за волосы до травм на квесте в Перми

В Перми двух девочек избили плетками и оттаскали за волосы на квесте

В Перми двух сестер в возрасте 11и 14 лет избили плетками и оттаскали за волосы до травм на квесте. Об этом сообщает Properm.ru.

Инцидент произошел 6 августа в квест-руме «Black Quest» на бульваре Гагарина. Две сестры в честь дня рождения одной из них отправились на квест и выбрали «хоррор-перформанс». По словам их матери, во время квеста актеры били детей плетками, таскали за волосы, угрожали ножом и электрошокером. Младшая девочка получила травму шейного отдела позвоночника, потребовавшую медицинской помощи — ей на шею надели специальный воротник. Предположительно, это произошло, когда ребенка за волосы подняли в воздух, оторвав ее ноги от пола.

Родители пострадавших написали заявление в полицию и обратились в травмпункт, где зафиксировали повреждения. Организаторы квеста отрицают свою вину, утверждая, что родительница выбрала контактный режим игры, который подразумевает возможное получение синяков, ссадин или даже царапин. Однако женщина не согласна — такой формат, предварительно, был возможен только для участников от 18 лет, но, по ее словам, был без разрешения реализован с детьми.

Следователи организовали процессуальную проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Стражи порядка уже осмотрели место происшествия и проводят опрос очевидцев.

Ранее 11-летняя девочка порвала почку во время квеста в Тюмени.