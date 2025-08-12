На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, при каких заболеваниях нельзя посещать хоррор-квесты

Психолог Каталина: хоррор-квесты опасны для людей с тревожностью и эпилепсией
Евразийская смена Старшеклассников/VK

Посещать хоррор-квесты опасно не для всех – чаще всего их организаторы набирают целевую аудиторию, знакомую с сюжетом и знающую, что их ожидает. Однако при некоторых заболеваниях такое развлечение может грозить серьезными последствиями, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

Отказаться от страшных квестов нужно людям, склонным к тревожности, а также тем, кто страдает клаустрофобией или эпилепсией, считает специалист. Что касается подростков, то, по ее мнению, с 14 лет им допустимо такое развлечение в компании друзей, но только если речь идет о проверенных организаторах.

Считать абсолютно все квесты опасными нельзя – нужно учитывать особенности психики людей, а также ответственность организаторов в соблюдении техники безопасности, добавила Каталина.

«Как правило, на квесты ходят подростки от 14 лет, и эти мероприятия посвящены конкретной игре или фильму. Соответственно, дети знают, что их может ожидать, идут туда, как правило, в компании друзей», — отметила она, добавив, что даже в этом случае нужно подходить к такому времяпрепровождению серьезно.

К опасным можно отнести квесты, в которых задействуют актеров, специально пугающих людей – именно от таких мероприятий стоит держаться подальше при наличии проблем с психикой, эмоциональным состоянием или заболеваний, заключила психолог.

До этого депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России. Он подчеркнул, что за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений в ходе проведения подобных мероприятий, более того, в настоящее время расследуется более 30 уголовных дел.

Ранее двух девочек избили плетками и оттаскали за волосы до травм на квесте в Перми.

