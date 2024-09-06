Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России могут запретить хоррор-квесты

РИА: в Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты в РФ

close
Евразийская смена Старшеклассников/VK

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России. Соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.

Причиной для обращения послужило очередное происшествие в городе Стерлитамаке в Республики Башкирии. По данным агентства, трое молодых людей выпали из окна во время хоррор-квеста. Они прижались к оконной раме, которая не выдержала их веса и провалилась. В результате молодые люди рухнули с высоты второго этажа. У двоих диагностированы переломы и ушибы, один госпитализирован с сотрясением мозга.

«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение «хоррор квестов», — говорится в обращении Колунова.

По мнению парламентария, введение дополнительного государственного регулирования по проведению подобных мероприятий будет способствовать дополнительной защите жизни и здоровья граждан.

Депутат также рассказал, что по данным Госдумы за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений в ходе проведения подобных мероприятий, более того, в настоящее время расследуется более 30 уголовных дел.

Ранее психиатр раскрыл, как на детей влияют хоррор-квесты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами