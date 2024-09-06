В России могут запретить хоррор-квесты

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России. Соответствующий документ находится в распоряжении РИА Новости.

Причиной для обращения послужило очередное происшествие в городе Стерлитамаке в Республики Башкирии. По данным агентства, трое молодых людей выпали из окна во время хоррор-квеста. Они прижались к оконной раме, которая не выдержала их веса и провалилась. В результате молодые люди рухнули с высоты второго этажа. У двоих диагностированы переломы и ушибы, один госпитализирован с сотрясением мозга.

«Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение «хоррор квестов», — говорится в обращении Колунова.

По мнению парламентария, введение дополнительного государственного регулирования по проведению подобных мероприятий будет способствовать дополнительной защите жизни и здоровья граждан.

Депутат также рассказал, что по данным Госдумы за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений в ходе проведения подобных мероприятий, более того, в настоящее время расследуется более 30 уголовных дел.

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