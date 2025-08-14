Врач ответила, можно ли убрать второй подбородок в домашних условиях

Врач Егорова: домашние процедуры не могут убрать второй подбородок

Второй подбородок не получится убрать с помощью домашних процедур. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог, врач-дерматолог Татьяна Егорова.

По ее словам, замедлить формирование второго подбородка поможет правильное положение головы. Для этого нужно держать ее ровно или чуть выше. Фейслифтинг поможет только в случае профессионального подхода, добавила она.

«Фейслифтинг еще помогает. Но фейслифтинг должен быть грамотный очень. Он должен начинаться с осанки, с нормализации баланса мышечного. И уже только потом гимнастика лица», — рассказала Егорова.

Врач отметила, эффективного результата можно добиться с помощью SMAS-лифтинга и липолитиков.

Врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова до этого рассказала «Газете.Ru», что чрезмерное использование смартфонов отражается на внешности. По ее словам, из-за этого у человека может появиться второй подбородок. Кроме того, активное использование смартфонов способствует образованию морщин и старению кожи век, в связи с постоянным напряжением глаз. Результатом этого становятся более усталые глаза, лопнувшие капилляры, темные круги под глазами.

Ранее сообщалось, что подбородок женщины начал гнить после бесплатной косметической процедуры.