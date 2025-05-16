На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чрезмерное использование смартфонов вредит внешности

Врач Андриянова: из-за смартфонов может появиться второй подбородок и морщины
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Смартфоны — неотъемлемая часть современного мира, они давно и прочно вошли в нашу жизнь. И в результате этого появился целый ряд терминов, характеризующих изменения внешности активных пользователей смартфонов. О том, как чрезмерное использование смартфонов отражается на внешности, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

«Обратите внимание, в какой позе вы просматриваете соцсети, переписываетесь с подругой и смотрите сериал перед сном — опустив голову вниз. В результате этого образуется складка в области шеи, второй подбородок и усиливается птоз лица. Такие изменения во внешности называются «компьютерной» или «телефонной» шеей. Раньше это явление было характерно для людей, постоянно работающих за компьютером. Сейчас же это встречается у каждого второго пациента, который слишком часто использует смартфон», — рассказала Андриянова.

Кроме того, активное использование смартфонов способствует образованию морщин и старению кожи век, в связи с постоянным напряжением глаз. Результатом этого становятся более усталые глаза, лопнувшие капилляры, темные круги под глазами. Все это придает возраст и старит лицо.

Вдобавок к этому, использование смартфонов может приводить к образованию прыщей. Прижимая телефон к лицу, вы можете спровоцировать присоединение болезнетворной микрофлоры и вызвать акне в области щек. Поэтому смартфон важно регулярно протирать, например, спиртовой салфеткой.

«Так называемое синее излучение телефона оказывает плохое влияние на вашу нервную систему и выработку меланина. В свою очередь, отсутствие полноценного восстановления во время сна негативно отражается на внешности. Согласно последним исследованиям, фотостарение (серый цвет лица, пигментация и сухость кожи), также провоцируется излучением смартфона или компьютера», — добавила Андриянова.

Резюмируя все вышесказанное, косметолог посоветовала сократить время использования смартфонов. Вместо этого постарайтесь проводить больше времени на свежем воздухе, заниматься спортом, общаться с близкими.

«Если говорить о процедурах, которые помогают уменьшить последствия активного использования смартфонов, то это биоревитализация — экзопротекторы , помогающие защитить кожу от стресса. Фотодинамическая терапия — повышает иммунный статус кожи лица. Различные массажи и спа», — резюмировала косметолог.

Ранее психолог объяснила, как понять, что у вас синдром изгоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами