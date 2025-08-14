На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«И в дождь, и в снег»: депутат заявил, что без мигрантов доставка станет роскошью

Депутат Мурадян: доставка продуктов без мигрантов превратится в роскошь
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Госдуме предложили распространить запрет на работу мигрантов в сфере курьерской доставки на всю страну. Однако на отрасли это отразится негативно – россияне уже не смогут получить продукты на дом за два клика, возникнет острый дефицит кадров, предупредил член экспертного совета Госдумы по молодежной политике и кадрам Гарри Мурадян в беседе с 360.ru.

Напомним, соответствующий запрет ввели в Петербурге, при этом специалисты подсчитали, что на фоне принятия таких решений дефицит курьеров и таксистов в городе достигнет 40 тыс. человек, пишет газета «Известия». Отмечается, что на этом фоне стоимость такси может вырасти на 10-15 %, а доставка подорожает вдвое.

Масштабирование этой меры на всю страну только увеличит нехватку кадров, считает Мурадян.

«Как бы странно это ни казалось, но все те блага цивилизации в виде удобных сервисов по доставке день в день, доставки бесплатно, доставки вовремя, они все пропадут, потому что стоимость доставки настолько поднимется, что сервис станет роскошью», — подчеркнул он.

Жители привыкли очень быстро получать продукты на дом, не переплачивая за услуги курьеров, но при этом сами россияне на такую работу идут неохотно, считает депутат. Он напомнил, что работа курьером подразумевает доставку товаров в любую погоду – и в снег, и в дождь, и в слякоть. При этом зачастую возникают проблемы – заказ могут не принять, домофон не сработает, сотрудников часто депремруют. Все это делает работу курьера крайне сложной, но при этом никаких перспектив на будущее она не дает, а является лишь способом подработки – на такие условия согласны совсем немногие, заключил Мурадян.

Напомним, постановление о запрете на работу в в сфере курьерской доставки подписал губернатор Александр Беглов. Уточняется, что речь идет обо всех видах деятельности курьеров, включая доставку с использованием транспорта. Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, говорится в документе.

Комментируя это решение, председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов заявил, что заменить мигрантов на позиции курьеров смогут российские школьники и студенты, которые хотят подрабатывать. Он предложил снизить возраст допустимого найма работников до 16 лет, отметив, что в этом случае дефицита кадров не будет.

Ранее сообщалось, что в России сократилось число вакансий для курьеров.

