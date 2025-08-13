«Пусть идут на стройку»: эксперт раскрыл, кто заменит курьеров-мигрантов

Российские школьники и студенты готовы подрабатывать курьерами, поэтому они смогут заменить на этой позиции мигрантов, которым это запретят. Если в этой сфере возникнет дефицит кадров, то можно просто снизить допустимый возраст для трудоустройства, заявил НСН председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов.

Так он прокомментировал сообщение о том, что в Петербурге мигрантам вслед за такси запретили работать в сфере курьерской доставки. Каримов не увидел в этом проблемы, отметив, что знает о готовности российской молодежи их заменить.

«У меня, например, два сына по 15 лет, они бы хотели подработать курьерами, но берут только с 16 лет, — отметил он. — Может быть, тогда надо с 15 разрешить».

По мнению главы профсоюза мигрантов, региональные власти, принимая это решение, считают, что дефицитом кадров оно не грозит. В крайнем случае доставка перестанет быть «мгновенной», что заставит кого-то отказаться от услуг курьеров.

«Бабушке помощь курьера нужна, а офисные сотрудники могут на обед и сами сходить, — заявил Каримов. — Что касается мигрантов, которые теперь не смогут работать в доставке, они могут пойти работать на стройку, где у нас большой дефицит».

Напомним, постановление о запрете на работу в в сфере курьерской доставки подписал губернатор Александр Беглов. Уточняется, что речь идет обо всех видах деятельности курьеров, включая доставку с использованием транспорта. Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, говорится в документе.

