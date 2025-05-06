Прокуратура напомнила об ответственности за запуск дронов в Москве

Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за запуск летательных аппаратов

Прокуратура напомнила об ответственности за несанкционированный запуск любых видов летательных аппаратов в воздушном пространстве Москвы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.

«В столице действует запрет на полеты всех беспилотных летательных аппаратов, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд», — говорится в публикации.

Отмечается, что несанкционированный запуск любых летательных аппаратов, в том числе дронов, коптеров, авиамоделей, влечет за собой ответственность, установленную законом.

В ведомстве добавили, что нарушение правил повлечет административную ответственность по статье 11.4 КоАП РФ в виде штрафов до 50 тыс. руб. для граждан, а для юрлиц — вплоть до приостановления деятельности до 90 суток.

Кроме того, статья 271.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства РФ и наказание в виде лишения свободы. О фактах нарушений прокуратура призывает сообщать в правоохранительные органы.

До этого МЧС запретило россиянам сбивать дроны подручными средствами.

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