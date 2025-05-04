Московские полицейские усилили работу по пресечению незаконных полетов беспилотников

МВД предупредило об ответственности за запуск беспилотников в Москве

За несанкционированный запуск беспилотников в Москве правонарушители понесут ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД России, передает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в период подготовки масштабных праздничных мероприятий в столице, посвященных 80-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне, полицейские усилили работу по пресечению незаконных полетов всех беспилотных летательных аппаратов, включая коптеры, дроны, авиамодели и другие.

Сотрудники полиции вправе пресечь полет и уничтожить любые БПЛА в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан. В соответствии с положениями закона «О полиции» в отношении таких устройств разрешено применение оружия.

Гражданин, запустивший подобный аппарат, будет привлечен к административной ответственности в рамках статей КоАП «Нарушение правил использования воздушного пространства» и оштрафован до 50 тыс. рублей.

В МВД также предупредили, что жителям и гостям Москвы не следует использовать пиротехнику в связи с участившимися случаями провокаций с ее использованием. За подобное правонарушение так же предусмотрен штраф.

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