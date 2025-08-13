В Крыму ликвидировали открытое горение на ландшафтном пожаре

В Симферопольском районе Крыма ликвидировано открытое горение сухой растительности. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
Ландшафтный пожар произошел на открытой территории вблизи дороги Симферополь — Николаевка. Из-за сухой, жаркой и ветреной погоды угроза дальнейшего распространения огня, в частности на дачный массив Новозбурьевка.
На место пожара прибыли огнеборцы МЧС, группа экстренного реагирования Специализированного отряда, аэромобильная группировка, волонтеры — 48 человек и 12 единиц техники. При тушении огня применялись водоподвозящая техника, тракторы, хлопушки и ранцевые огнетушители. Всего
В 15:50 мск пожар был локализован на площади 40 гектаров. В 22:15 мск открытое горение было ликвидировано.
12 августа сообщалось о тушении крупного ландшафтного пожара в Бахчисарайском районе Крыма.
Накануне в Крыму авиация МЧС России тушила ландшафтный пожар между селами Павловка и Васильевка Белогорского района.
Ранее была названа причина пожара в Ялтинском горно-лесном заповеднике.