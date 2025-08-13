Москвича буду судить за изнасилование девочки, совершенное 48 лет назад

СК обвинил мужчину по делу об изнасиловании девочки, совершенном в 1977 году

Следственный комитет (СК) по Москве предъявил обвинение мужчине, которого подозревают в изнасиловании девочки 48 лет назад в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

Преступление было совершено 28 мая 1977 года в лесопарке, расположенном на Иваньковском шоссе. По данным следствия, мужчина изнасиловал малолетнюю девочку и скрылся.

«По результатам масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность мужчины 1960 года рождения к совершенному преступлению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтвердить причастность фигуранта не удавалось в виду возраста девочки на момент инцидента. В ведомстве уточнили, что обвиняемый имеет судимость за аналогичное преступление. Дело проходит по части 4 статьи 117 УК РСФСР (изнасилование малолетней).

До этого прокуратура Красноярского края сообщила о том, что перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании ребенка, которого не могли привлечь к ответственности более 20 лет.

Инцидент произошел в Шарыпово в 2000 году. Неизвестный утащил в подвал многоквартирного дома девятилетнюю девочку и надругался. Подозреваемого установили, но в этот момент он уже находился за пределами РФ, поэтому его объявили в розыск.

Ранее начался суд над 92-летним британцем по делу об изнасиловании пожилой женщины в 1967 году.