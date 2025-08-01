В Красноярском крае мужчина изнасиловал девочку в подвале и 25 лет избегал ответственности

В Красноярском крае мужчину арестовали за совершенное 25 лет назад изнасилование

В Красноярском крае перед судом предстанет обвиняемый в изнасиловании ребенка, которого не могли привлечь к ответственности более 20 лет. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в Шарыпово в 2000 году. Неизвестный утащил в подвал многоквартирного дома девятилетнюю девочку и надругался. Подозреваемого установили, но в этот момент он уже находился за пределами РФ, поэтому его объявили в розыск.

Спустя год мужчина сам пришел в милицию и заявил, что невиновен. Доказательств против него не было, поэтому подозреваемого отпустили.

«Расследование уголовного дела было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», – сообщается в публикации.

Спустя годы во время работы по раскрытию преступлений прошлых лет прокурор выяснил, что прекращение уголовного преследования было незаконным.

Мужчину разыскали на территории другого региона, он подтвердил свою причастность к произошедшему. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, заседания фигурант ожидает под стражей.

Ранее в Ленобласти мужчина изнасиловал девушку у нее дома.