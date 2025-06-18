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92-летнего британца судят за изнасилование пожилой женщины в 1967 году

В Англии раскрыли дело об изнасиловании пенсионерки, случившемся 58 лет назад
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Shutterstock

В Англии раскрыли дело почти 60-летней давности. В надругательстве и расправе над пенсионеркой обвинили 92-летнего мужчину, передает Би-би-си.

Преступление, о котором идет речь, произошло в 1967 году, когда основному подозреваемому, Райланду Хедли, было 34 года. Сейчас мужчине 92 года, и недавно он предстал перед судом.

По версии следствия, он напал на 75-летнюю Луизу Данн в ее доме в Истоне, изнасиловал женщину и удушил, закрыв ей рот рукой. На следующее утро тело пенсионерки нашли ее соседи и друзья. Полиция не нашла признаков борьбы в доме, но тогдашние технологии не позволяли установить личность преступника по биоматериалам.

Однако в 2023 году полиция провела повторную экспертизу улик. Современный ДНК-анализ мазков, взятых с тела Данн, дал совпадение с ДНК Хедли с вероятностью «миллиард к одному». Кроме того, на виновность мужчины указывает результат экспертизы отпечатка ладони, оставленного преступником на окне в доме Данн.

Хедли совершил десять ночных краж со взломом в 1973–1978 годах и уже был судим за изнасилование двух пожилых женщин в 1977 году. В обоих случаях он проникал в дома к пенсионеркам ночью, угрожал жертвам и совершал насилие. Сторона обвинения полагает, что аналогичным образом преступник действовал и в 1967 году. Судебный процесс по делу Данна продолжается.

Ранее свердловчанин признался в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном 20 лет назад.

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