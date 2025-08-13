На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родителей предупредили о вреде известного детского напитка

Врач Павлюк: детское шампанское может привести к диабету
photosbelkina/Shutterstock/FOTODOM

Детское шампанское, несмотря на отсутствие в нем алкоголя, является вредным напитком. Об этом в интервью «Радио 1» предупредила диетолог Наталья Павлюк.

«Это газированный сладкий напиток с высоким содержанием сахара, это может привести к кариесу, набору лишнего веса, проблемам с сердцем, сахарному диабету», — отметила специалист.

В качестве альтернативы она посоветовала морсы, натуральные соки или воду с ягодами.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого говорила, что детское шампанское может сформировать неправильное отношение ребенка к спиртному. В частности, напиток может дать ложное восприятие алкоголя как безопасного продукта, считает эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его словам, детское шампанское программирует ребенка на потребление алкоголя с малых лет, в связи с чем напиток нужно запретить.

Ранее в Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ.

