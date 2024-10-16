В Госдуме предложили запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить рекламу безалкогольного пива в СМИ. Его слова приводит РИА Новости.

«Идет явный подлог, когда под видом безалкогольного пива идет реклама алкогольных брендов. Эта реклама сопровождает спортивные мероприятия, все это является скрытой рекламой алкоголя», — заявил он.

Хамзаев также добавил, что выступает за запрет любой рекламы алкоголя в средствах массовой информации. По его мнению, штрафы за нарушение законодательства в этой сфере должны быть увеличены.

8 октября Хамзаев призвал ввести административное наказание для родителей, чьи несовершеннолетние дети были замечены за употреблением алкогольных напитков.

До этого Хамзаев в беседе с «Газетой.Ru» счел хорошей идеей ввести запрет на продажу алкоголя по всей России в День трезвости, 11 сентября. По мнению Хамзаева, в День трезвости нужно проводить как можно больше разъяснительных мероприятий о вреде алкоголя.

Ранее депутат предлагал запретить детское шампанское.